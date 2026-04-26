Кой е нападателят срещу Тръмп, излизат нови детайли за стрелеца

Заподозреният за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, довела до евакуацията на президента Доналд Тръмп, е идентифициран като Коул Томас Алън, съобщиха източници, запознати със случая, цитирани от Си Ен Ен.

Мъжът е на 31 години и е от Калифорния. По данни, предоставени на медията, той е учил инженерство и е завършил Калифорнийския технологичен институт, известен като Калтех. Разследването очертава профил на човек с техническо образование и сложна биография.

Според информацията заподозреният е бил гост в хотел „Вашингтон Хилтън“, където се е провеждало събитието. Полицията е обезопасила хотелска стая, свързана с него, за да установи какво се намира вътре, съобщи временно изпълняващият длъжността началник на столичната полиция Джефри Карол.

Карол уточни, че при задържането си мъжът е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа. Той е открил огън и е влязъл в престрелка с правоохранителните органи, преди да бъде обезвреден и арестуван.

Снимка, публикувана в профила на Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл, показва моментите непосредствено след задържането, като заподозреният лежи на земята с ръце зад гърба.

Властите съобщиха, че мъжът не е бил ранен от огнестрелно оръжие, но е откаран в болница за преглед и лечение. Ранен агент на Сикрет сървис също е бил транспортиран в лечебно заведение, съобщи кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър.

Очаква се в понеделник заподозреният да се изправи пред съда по две обвинения - използване на огнестрелно оръжие при извършване на насилствено престъпление и нападение срещу федерален служител с опасно оръжие, заяви прокурорът на САЩ Джанин Пиро.

По думите на полицията във Вашингтон нападателят изглежда е действал сам. Президентът Тръмп също заяви, че неговият екип по сигурността не е имал предварителна информация за заплаха преди събитието.

Директорът на ФБР Каш Пател посочи, че разследващите ще проучат обстойно миналото на заподозрения. Според публични регистри той е работил като учител и разработчик на видеоигри в Южна Калифорния.

