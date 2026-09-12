Ново метро за „Левски“: Три станции отварят за пътници
Разширението на Линия 3 ще обслужва над 45 000 души дневно и се очаква да намали автомобилния трафик в района с до 25%
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Разширението на Линия 3 ще обслужва над 45 000 души дневно и се очаква да намали автомобилния трафик в района с до 25%
Столична библиотека е домакин на изложбата под наслов "Българите в Бесарабия, Таврия и Крим. Фото-хроника на ХХ век". Подбрани автентични фотографии...
Одеса. Бесарабските българи в Украйна и Молдова отбелязват на 29 октомври 20 години от създаването на българската диаспора. През 1993 г. се създава А...
Смолян. 32-ма млади българи от историческите области Банат и Бесарабия в Молдова, Украйна и Румъния са на посещение в Смолян. Те са в града по европро...