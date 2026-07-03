"Ще тръгна, само не убивай мама“: Четвърти ден търсят Наталия

Четвърти ден без следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишния Асен Симеонов – бивш партньор на майка ѝ.

По думите на майката Дора Петрова, преди да отведе момичето, мъжът нахлул в дома им и ѝ нанесъл жесток побой.

„Върза ми ръцете и краката, удари ме с дървото от креслото и накара детето да се облече. Каза, че ако не тръгне с него, ще ме убие“, разказва жената.

След отправените заплахи Наталия решила да тръгне с мъжа, за да защити майка си.

„Детето ме прегърна и ми каза: „Мамо, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи“. И тръгнаха. Отвън заключиха вратата“, споделя Дора, която след нападението е със счупена ръка.

Къде са отишли двамата и къде се намират в момента, остава неизвестно.

Според сестрата на момичето Петя Кателиева до пролетта отношенията между Асен Симеонов и семейството били добри.

„До април месец горе-долу бяха много близки, но в един момент започна да тормози и двете“, разказва тя.

В първите три часа след напускането на дома Наталия успяла два пъти да се свърже по телефона с роднина. Оттогава мобилният ѝ телефон е изключен и връзка с нея няма.

По случая тече разследване, а полицията продължава издирването на детето и 40-годишния мъж.

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