Управителят на Здравната каса хвърли оставка
Вярвам, че това е правилното решение, заяви Петко Стефановски
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Вярвам, че това е правилното решение, заяви Петко Стефановски
Българският лекарски съюз и НЗОК подписаха анекс към Националния рамков договор 2023-2025 г.,
Мандатът на управителя е пет години
Доц. д-р Петко Стефановски е единствената номинация