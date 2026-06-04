Нови разкрития за източването на Здравната каса в Пловдив

Прокуратурата ще поиска удължаване на задържането на петимата обвиняеми по разследването за схема с фиктивни физиотерапии, чрез която според обвинението са източени около 500 000 евро от НЗОК за една година. Делото вече се разширява назад във времето, защото разследващите имат данни, че подобни практики са извършвани и преди проверявания период.

Сред обвиняемите са две сестри лекарки - едната ревматолог, а другата рехабилитатор. Проверяват се хиляди направления, около 4000 пациенти и възможна съпричастност на още медици.

Петимата са задържани за срок от 72 часа и са обвинени за пране на пари, документна измама и измама в големи размери. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Според държавното обвинение схемата е минавала през направления за физиотерапия, които са били изпращани към специализирани болници, без реално да са извършвани необходимите процедури и прегледи.

„Извършва се физиотерапия, която е трябвало предварително да има седемдневен срок с необходимите изследвания. Това обаче не се е случвало“, заяви пред БНТ зам. окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.

„Издавани са направления, които са фиктивни, и тези направления са пращани в специализираните болници, където са настанявани хора. Схемата, както казах, е от около една година. Това е периодът, който разследваме. Той ще бъде удължен със задна дата, тъй като имаме информация, че и преди това също са практикувани подобни дейности“, допълни той.

По думите му всяко здравноосигурено лице има право на физиотерапия по клинична пътека. Тя е за срок от седем дни, след което лекарят трябва да прецени дали има нужда от продължаване на лечението в специализирана болница, или терапията вече е дала резултат.

„Тези седем дни обаче се фактурират като извършени дейности и се изпращат на НЗОК, която заплаща съответните процедури“, обясни Пехливанов.

Той посочи, че е възможно в схемата да има и други замесени лекари. Според прокуратурата петимата привлечени като обвиняеми са се облагодетелствали от неправомерно получени средства от Здравната каса.

„Пациентите, които са посещавали по този начин санаториумите, са около 4000 за една година. Хората разказват, че са посещавали санаториумите, но не са били преглеждани, не са им били извършвани процедури, т.е. това, за което Здравната каса е платила, и това, което лекарите са подали като извършено, не е“, каза още Пехливанов.

Разследващите са открили и нарушения в документацията. Според прокуратурата документите са били изпращани обратно към пациентите след преминаване на рехабилитационния курс в болницата и тогава са били подписвани.

„Но тук искам да подчертая, че този набор документи, които се изпращат по обратен път, не е както трябва да бъде. Пациентът не е задължен да знае във всеки случай каква е процедурата, за да го приемат в болница“, заяви зам. окръжният прокурор.

Отделна линия в разследването са болничните листове. По данни на прокуратурата част от пациентите са плащали по 100 евро, за да получат 14-дневен болничен.

„Действително за болничните листове, които също са неправомерно издавани от болницата и от едната обвиняема - ревматоложката - установихме, че са плащани по 100 евро от пациентите на нея и на други лица, за които към момента няма да споменавам, но това е била практика, която е документирана“, каза Пехливанов.

На въпрос дали ще се търси отговорност и от пациенти, той отговори, че това е възможно, но първо трябва да се изясни точният механизъм на схемата.

Директорът на ОДМВР-Пловдив ст. комисар Васил Костадинов заяви, че участниците в схемата са имали близки роднински връзки. По думите му именно това е било една от основите на доверието между тях.

„Всички лица, участници в тази престъпна схема, имат близки роднински връзки. Схемата, по която е действала тази организирана престъпна група, е основана и на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки“, посочи Костадинов.

Той уточни, че към момента не може да посочи организатор на схемата, тъй като това е предмет на правна квалификация, по която прокуратурата може да се произнесе на по-късен етап. Проверяват се всички санаториуми, към които са изпращани направления от физиотерапевтите, през чиито кабинети са минали пациентите.

„Над 3000 са направленията, издавани от физиотерапевтите, така че всичко това подлежи на проверка. 70 човека допълнително са разпитани през вчерашния ден. Днес предстоят вероятно още толкова разпити, така че всички лица с направления ще бъдат разпитани“, каза още директорът на пловдивската полиция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com