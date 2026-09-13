Алпинист от Разлог покори един от най-опасните върхове
Георги покори величествения осемхилядник Макалу
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Георги покори величествения осемхилядник Макалу
Градусите ще са в интервала от 17 до 22
Сливенският алпинист Атанас Скатов е на път да стане първият българин, покорил най-високите върхове на всичките 7 континента на планетата, включително...
Шестима алпинисти борят страховити физически и душевни неволи при покоряването на най-трудния връх на планетата