Министърът на отбраната оцени високо работата на българските военни аташета в чужбина

Министърът на отбраната Димитър Стоянов участва днес, 1 юли, в Конференция на службите на военния аташе към задграничните представителства на Република България. Той оцени високо дейността на военните дипломати:

„Вие предоставяте най-точната информация за геополитическите процеси, които могат да представляват риск за националната сигурност. Това подпомага вземането на решения от държавното ръководство на всички нива в интерес на защитата на националните интереси и сигурността на нашето общество“.

Министърът на отбраната акцентира на работата на аташетата по отбрана и военните аташета и на техния принос за развитието на междудържавните отношения. Пред участниците във форума той представи приоритетите в дейността на ръководството на Министерството на отбраната като акцентира на развитието на въоръжените сили и тяхната модернизация.

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