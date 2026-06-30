Специалните сили на България и САЩ повишиха оперативната си съвместимост

Съвместното командване на специалните операции (СКСО) бе домакин на българо-американска подготовка Joint Combined Exchange Training (JCET), в която участваха формирования от Специалните сили на България и на Съединените американски щати. Подготовката се проведе в рамките на целия месец юни.

Във фокуса на съвместните тренировки беше детайлното изпълнение и усъвършенстване на широк спектър от техники, тактики и процедури. Основните задачи, които военнослужещите отработиха, бяха свързани с планирането и провеждането на рейдове, засади и бойни действия в градски условия. Специално внимание бе отредено и на спецификите при оказване на първа медицинска помощ на бойното поле, с акцент върху управлението на критични ситуации в изолирана среда, при условия на невъзможност за извършване на незабавна медицинска евакуация.

Съвременните предизвикателства налагат в хода на съвместната подготовка JCET също участниците да изпълняват задачите с ефективното внедряване и използване на безпилотни летателни апарати за разузнаване, поразяване на цели и близка огнева поддръжка.

Всички тренировки бяха изпълнени в отлично партньорство между Силите за специални операции на България и САЩ, което допринесе за повишаването на оперативната съвместимост и обмена на практически опит между двете страни.

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