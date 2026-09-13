Специалните сили на България и САЩ повишиха оперативната си съвместимост
Обмен на практически опит между двете страни
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Обмен на практически опит между двете страни
В рамките на Международното учение на Силите за специални операции „Trojan Footprint 26“
София. 68-а бригада "Специални сили" се запазва, обяви министърът на отбраната Ангел Найденов. Най-силният аргумент за това е, че те притежават уника...