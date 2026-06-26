В Националния военен университет излъчиха първенците в Международния турнир „Най-добър войн“

След оспорвана надпревара днес бяха излъчени индивидуалните и отборните първенци в Международния военен турнир „Най-добър войн 2026“, който се проведе в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ във Велико Търново.

Сержант Димитър Демирев от Сухопътните войски спечели титлата „Най-добър войн“, като се класира първи в индивидуалната надпревара. Второто място заслужи подполковник Илия Куцаров, а трето – младши сержант Славян Генчев, и двамата от Сухопътните войски. Наградите им бяха връчени от генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-началник на отбраната.

В отборната надпревара първо място спечели Трети отбор на многонационалната бойна група на НАТО в България, второ – Съвместното командвани на силите, а трети стана тимът на Служба „Военна полиция“. Отличията им бяха връчени от бригаден генерал Христо Христов, началник на Щаба на СКС.

„Това състезание постигна целите си. Първата цел бе да съберем на едно място не по-малко като брой и състав отбори от миналата година. Това бе изпълнено, имаме два нови отбора, за които приветствам командирите на формированията и състезателите. Втората ни цел беше тук да присъстват и нашите ученици, които са бъдещи участници. Благодаря на организаторите, на директорите на училищата и на родителите за тяхната съпричастност към събитието“. Това заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, който приветства участниците в турнира от името на началника на отбраната за проявените физически, морални, психически и интелектуални качества.

Генерал-лейтенант Кънев изказа признателност към началника на НВУ бригаден генерал Станчо Кайков за успешната организация на събитието за втора поредна година. „Вашето присъствие със статичен и динамичен показ показва, че има смисъл от военната професия и вратите са широко отворени за всички, които желаят да станат част от Българската армия“, обърна се той към организаторите.

Заместник-началникът на отбраната благодари и на партньорите ни от Националната гвардия на щата Тенеси за участието и посочи, че турнирът е част от съвместната програма за подготовка.

Началникът на НВУ бригаден генерал Кайков връчи отличията на победителите в състезанието за младежи „Най-добър млад войн“. Той закри турнира, като поздрави всички участници за проявената смелост и воля и им пожела да продължат да се развиват и усъвършенстват своите способности.

В рамките на днешната церемония бе присъдена и награда „Най-добър стрелец“, спечелена от Кристофър Уикър от отбора на Националната гвардия на щата Тенеси. За най-голям принос към турнира „Най-добър войн“ бе отличен офицерски кандидат Емил Алексиев, директор на Професионалния сержантски колеж към НВУ. Отличие за феърплей бе дадено на отбора на Националния център за интегриране на силите на НАТО в България. За най-високи лидерски умения с приз „Върхът на копието“ бе удостоен Антонио Черкело от Многонационалната бойна група на НАТО в България.

По традиция в последния ден на турнира се проведе и Ден на отворени врати. Присъстващите наблюдаваха финалния етап от състезанието, демонстрация на способности от военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции, както и строеви хватки с оръжие от представителния блок на НВУ.

Международният военен турнир „Най-добър войн“ се организира за втора поредна година от Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, Националния военен университет, под патронажа на Началника на отбраната. В планирането, подбора и подготовката на състезанието дейно участват Главните сержанти от Българската армия. Решаващ принос в провеждането на турнира има Професионалният сержантски колеж към НВУ.

В надпреварата тази година участваха 13 отбора от български и чуждестранни въоръжени сили.

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