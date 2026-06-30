Мазутът удари имиджа на морето

Поредни сигнали за мазут по Южното Черноморие поставиха болезнен въпрос в началото на сезона - кой си позволява да превръща морето и плажовете в място за нефтени отпадъци. Зрители на бТВ сигнализираха за петна по плажа на къмпинг „Градина“, където през последните дни са открити множество замърсявания по пясъчната ивица.

Властите уверяват, че морската вода остава чиста и безопасна за къпане, но случаят вече е удар по спокойствието на туристите и по имиджа на българското Черноморие. Институциите обещават реакция по всеки сигнал, а туристическият сектор предупреждава, че подобни гледки не бива да се подценяват.

Мазутът не е „случайност“

По думите на областния управител на Бургас Дико Диков през последните две седмици на телефон 112 са постъпили множество сигнали за нефтени отпадъци по различни плажове на Южното Черноморие. Това вече не звучи като единичен инцидент, а като повтарящ се проблем, който изисква бърза реакция и ясен отговор.

„По всеки сигнал се реагира незабавно. Уведомяват се всички компетентни институции - РИОСВ, Регионалната здравна инспекция, Басейнова дирекция, Морска администрация, концесионерите и общините. Проследява се всяко намерено парче мазут и се предприемат действия по почистването“, заяви Диков.

Според него не става дума за разлив на суров петрол или за аварирал кораб. Обяснението обаче не прави картината по-безобидна - замърсяването пак стига до плажа, пак попада пред очите на хората и пак трябва да бъде чистено от брега.

„Категорично се касае за отпадъчни нефтени продукти, които се отделят при работата на плавателни съдове. Те се утаяват в морската вода, а морските течения ги изхвърлят по крайбрежието“, обясни областният управител.

Водата е чиста, но пясъкът тревожи

От Регионалната здравна инспекция в Бургас увериха, че качеството на морската вода не е компрометирано. Това е важната добра новина за туристите - засега няма данни морето да е опасно за къпане.

„Нямаме отклонения в нито един от мониторинговите пунктове. Водата е чиста и няма данни за микробиологично замърсяване“, заяви заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова.

Но чистата вода не отменя риска от директен контакт с мазут по пясъка. Д-р Кофинова предупреди, че веществото може да предизвика кожни реакции и трябва да се почиства незабавно.

„При попадане върху кожата е добре веществото да бъде почистено възможно най-бързо със сапун или друг почистващ препарат. Ако се появи алергична реакция, трябва да се потърси лекарска помощ“, посъветва тя.

Това е и най-големият проблем - хората идват на море за почивка, а не за да гледат в краката си дали няма да настъпят нефтен отпадък. Всяко такова петно е не само екологичен сигнал, а и предупреждение, че контролът в морето трябва да бъде безмилостен към нарушителите.

Браншът: Държавата трябва да е по-проактивна

Въпреки уверенията, че замърсяването е локално и се почиства своевременно, туристическият сектор предупреждава, че кадрите с мазут могат да нанесат щети върху имиджа на българското Черноморие. И тук проблемът вече не е само в отделните петна, а в начина, по който те се възприемат и разпространяват.

„Държавата трябва да бъде много по-проактивна. Не трябва да допускаме туризмът по Черноморието да бъде саботиран. В социалните мрежи често се преекспонират отделни случаи и това създава погрешно впечатление“, коментира Константин Занев от Института за анализи и оценки в туризма.

По думите му към момента няма данни за отлив на туристи заради сигналите за мазут. Това обаче не означава, че темата може да бъде оставена да се развива сама. При летен сезон всяка снимка, всяко петно и всяко забавяне в реакцията се превръщат в риск.

„Хотелиерите, които работят стратегически, разчитат на резервации, направени много преди началото на сезона. Не очакваме дългосрочно отражение върху туристопотока, но държавата и бизнесът трябва да реагират бързо при подобни ситуации“, каза още Занев.

Сезонът върви, но предупреждението остава

Занев допълни, че летният сезон върви стабилно, макар и с леко повишение на цените. Това е добър знак, но не е повод за успокоение, защото подобни замърсявания удрят точно там, където туризмът е най-чувствителен - доверието.

„Има ръст както на приходите, така и на цените. Но това не трябва да ни успокоява. Основното предизвикателство остава удължаването на сезона и привличането на повече туристи през май, юни, септември и октомври“, посочи той.

По отношение на цените по морето експертът призна, че има единични случаи на необосновано високи сметки, но подчерта, че те не са представителни за целия сектор.

„Има заведения с напълно нормални цени и има такива, които се опитват да спекулират. Ако човек попадне на подобно място, най-доброто решение е просто да стане и да си тръгне“, коментира Константин Занев.

Това важи и за цялата картина по морето - единични случаи не трябва да заклеймяват целия сектор, но нарушителите не бива да се крият зад общия имидж на Черноморието. Който замърсява, спекулира или вреди на сезона, трябва да бъде назован, проверен и санкциониран.

„Нито едно кътче непочистено“

От областната администрация в Бургас увериха, че всички сигнали за нефтени отпадъци ще продължат да бъдат проверявани, а плажовете ще бъдат почиствани своевременно. Това е правилната линия - бърза реакция, видим контрол и никакво подценяване.

„Няма да оставим нито един случай непроверен и нито едно кътче от Черноморието непочистено. Каня всички да прекарат спокойно лятната си почивка на българското море“, заяви областният управител Дико Диков.

Но случаят с мазута показва и нещо по-остро: морето не може да бъде оставено на милостта на теченията, лошите практики и безнаказаните замърсители. Плажът не е кошче за нефтени отпадъци, а Черноморието не е чужда територия, която някой може да цапа и после да чака държавата, концесионерите и общините да чистят след него. Ако водата е чиста, това е добра новина. Но ако мазутът стига до пясъка, виновните трябва да стигнат до санкции.

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