Димитър Стоянов ще посети 24-та авиационна база в Крумово

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посети утре, 29 юни 2026 г., 24-та авиационна база – Крумово от състава на Военновъздушните сили (ВВС). По време на посещението той ще се срещне с командния състав на авиобазата, за да се запознае с готовността на личния състав и авиационната техника за участие в изпълнението на задачи по третата мисия на Българската армия – „Принос към националната сигурност в мирно време“, с акцент върху участието в гасенето на пожари от въздуха през летния сезон. Ще присъства и командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев.

Командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Павлов ще представи актуална информация за готовността за участие в гасенето на пожари в координация с другите институции. След срещата, в 12:15 часа, ще се проведе брифинг за медиите.

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