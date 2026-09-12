Димитър Стоянов ще посети 24-та авиационна база в Крумово
Посещението му е във връзка с готовността за гасене на пожари
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Посещението му е във връзка с готовността за гасене на пожари
Страшна трагедия в пловдивското село Крумово
Тодор Коджейков е сменен от Златко Златев
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