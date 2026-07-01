Министър Пеев: Авиационният сектор функционира стабилно, без наличие на системни проблеми

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе работна среща с представители на браншовите организации в авиационния сектор и летищните оператори, на която бяха обсъдени ключови приоритети за устойчивото развитие на българската гражданска авиация и усъвършенстването на държавната регулаторна политика.

Сред основните теми на дискусията бяха разширяването на въздушната свързаност на България, развитието на човешкия капитал в авиационния сектор, повишаването на административния капацитет на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), както и актуални въпроси, свързани с функционирането на международните летища в страната.

Специално внимание бе отделено на необходимостта от дългосрочна политика за изграждане и задържане на квалифицирани кадри в авиацията. Обсъдени бяха възможности за насърчаване на професионалното обучение, включително чрез създаване на подходящи стимули и данъчни облекчения за сертифицираните обучителни организации, както и разширяване на сътрудничеството между държавата, висшите учебни заведения и авиационния бизнес за подготовката на бъдещи специалисти.

В рамките на срещата бе поставен акцент и върху необходимостта от укрепване на административния капацитет на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в отговор на динамичното развитие на авиационната индустрия, увеличаващия се обем на регулаторните дейности и необходимостта от своевременно и ефективно административно обслужване на сектора.

В края на срещата участниците се обединиха около становището, че българският авиационен сектор функционира стабилно и без наличие на системни проблеми. Обсъдените въпроси са насочени към по-нататъшното организационно, нормативно и административно усъвършенстване на средата, като Министерството на транспорта и съобщенията пое ангажимент за продължаване на активния диалог с бранша и предприемане на своевременни действия по поставените теми.

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