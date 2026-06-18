Радикална промяна! Ключова агенция за шофьорите отива в МВР

Задава се радикална промяна у нас, която засяга родните шофьори. Транспортният министър Георги Пеев съобщи, че се обмисля вариант, в който Държавната автомобилна инспекция да премине към МВР. Инспекцията, която има контролни функции в автомобилния бранш, е част от структурата на "Изпълнителна агенция автомобилна администрация".

"Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи започват съвместен анализ за реформа в контрола на автомобилния транспорт с цел ограничаване на корупционните практики и повишаване на ефективността", каза той на брифинг.

По думите му секторът обхваща близо 22 000 лицензирани фирми, от които около 20 000 извършват превоз на пътници и товари с над 103 000 превозни средства.

„Ще анализираме възможността контролни функции на автомобилната администрация да бъдат интегрирани към МВР, ако това доведе до по-ефективен контрол и ограничаване на корупцията“, заяви министърът.

Пеев предупреди, че сроковете за прилагане на новия Закон за обществения транспорт са практически неизпълними. Според него за кратък период трябва да бъдат разработени множество подзаконови актове и нови електронни системи, което изисква значително повече време.

Министърът алармира, че България е изправена пред финансови санкции заради забавено въвеждане на европейските правила за командироването на шофьори в автомобилния транспорт.

При окончателно решение страната може да бъде санкционирана с близо 500 хил. евро, както и с над 12 хил. евро дневно до приемането на необходимите законодателни промени.

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