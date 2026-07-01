ОББ стартира 17-ото издание на дарителската програма „Избери, за да помогнеш“

От 01 до 31 юли 2026 г. е срокът, в който сдружения, фондации, образователни институции, читалища и други организации могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти от дарителската програма „Избери, за да помогнеш“ на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България. Формата за кандидатстване е достъпна на сайта на банката на адрес https://ubb.bg/izberi/2026.

Седемнадесетото издание на „Избери, за да помогнеш“ очаква проекти, които носят устойчиво решение на значими каузи в четири категории – „Социални дейности“, Здравеопазване“, „Култура и образование“ и „Еко проекти“. Приоритетно за 2026 г. ще се разглеждат проекти в „Социални дейности“ и „Здравеопазване“. Допълнителен бонус при оценяването и избора ще получат онези проекти, които предвиждат доброволен труд при осъществяването им.

След 31 юли 2026 г., всички постъпили предложения ще бъдат разгледани и оценени от експертите от Български дарителски форум, след което ще бъдат избрани онези, които ще участват в същинската фаза на даряване. Специфичното за програмата „Избери, за да помогнеш“ е, че ОББ ще подкрепи дарителството сред своите служители, като ще добави сумата от 50 евро за дарилите 10 и повече евро за проект; 25 евро за дарилите от 5 до 9,99 евро за проект и 5 евро за дарилите от 1 до 4,99 евро за проект.

От старта на програмата „Избери, за да помогнеш“ са реализирани над 340 проекта в сферата на здравеопазването, образованието и културата, опазването на околната среда и социалната сфера и са инвестирани над 2 млн. евро.

Дарителската програма на ОББ е част от обществения ангажимент на банката в подкрепа на неправителствения сектор и реализацията на значими проекти в областта на корпоративната социална отговорност. Последното издание на „Избери, за да помогнеш“ от 2025 г. получи специален Годишен знак за „Приемственост и устойчивост в програмите за редовно дарителство на работното място“ от наградите Годишен знак за дарителство „Отговорна компания - отговорни служители“ на фондация BCause. Това отличие бе връчено за първи път в рамките на конкурса.

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