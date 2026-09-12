Рекордните 315 проекта кандидатстват в "Избери, за да помогнеш" през 2026 г.
И в тазгодишното издание има такива от всички региони на страната, малки, средни и големи населени места
Следете всички новини, анализи и коментари за Избери За Да Помогнеш. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И в тазгодишното издание има такива от всички региони на страната, малки, средни и големи населени места
Срокът за подаване на проекти е от 01 до 31 юли 2026 г.
До дарителската фаза бяха допуснати 20 проекта, които в рамките на двата последни месеца на 2025 г. набираха както дарения от служители на ОББ, така и...
Инициативата се провежда за 16-та поредна година
В началото на октомври Управителният съвет на банката ще утвърди тези, които ще влязат в същинската дарителска фаза
За 2025 г. ОББ определя за приоритетни категориите „Социални дейности“ и „Еко проекти“
В 15-ото издание на „Избери, за да помогнеш“ участваха 21 проекта
Обединената банка възобнови една от най-устойчивите дарителски кампании у нас
Добрич. Кампанията "Избери, за да помогнеш" традиционно дава рамо на Центъра за обществена подкрепа за деца и младежи в Добрич. Звеното работи от 200...