Всичко за Избери За Да Помогнеш

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Помагат на деца в спеццентър

Помагат на деца в спеццентър

Добрич. Кампанията "Избери, за да помогнеш" традиционно дава рамо на Центъра за обществена подкрепа за деца и младежи в Добрич. Звеното работи от 200...

24 януари | 20:40
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