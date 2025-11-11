Започва дарителската кампания на програмата „Избери, за да помогнеш“ на ОББ

От 11 ноември официално започна дарителската кампания на програмата „Избери, за да помогнеш“ на ОББ.

20 проекта на неправителствени организации и образователни институции от цялата страна са допуснати до дарителската фаза на програмата и търсят финансова подкрепа за своята реализация. Те са разделени в четири ключови сфери – Здравеопазване, Социални дейности, Култура и образование и Опазване на околната среда. Кампанията ще продължи до края на 2025 г.

Институциите и организациите, за чиито проекти се набира финансиране в рамките на „Избери, за да помогнеш“, са: Българска асоциация „Лимфедем“, фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“, Център за защита правата в здравеопазването, Нов български университет, сдружение „София Блууминг Съсайти“, фондация „За нашите деца“, фондация „Проект Северозапад“, Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, Асоциация за инсулт и афазия, фондация „Три“, фондация „Мама има работа“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич, „Каритас София“, SOS Детски селища България, фондация „Есториум“, фондация „От мама за мама“, Коалиция за медийна грамотност, фондация „Сошъл Фючър“, фондация „Д-р Борис Димитров“, сдружение „Аварийно спасяване“ – Пловдив.

Дарителската кампания сред служителите на ОББ вече е в ход, като по традиция ОББ ще добави към даренията на служителите и допълнителна сума. Дарение за избрания проект може да се направи лесно, като се последва линка https://www.ubb.bg/izberi/2025 и натиснете бутона „Направете дарение“, който се намира под всеки отделен проект. Срокът, до който може да направите дарение, е 31.12.2025 г. Няма ограничение за броя дарения, както и за размера на сумата.

В тазгодишното издание кандидатстваха рекорден брой от 218 проекта. Съгласно регламента на програмата всички проекти преминаха първо външно оценяване от Българския дарителски форум (БДФ), след което и вътрешно одобрение от KBC Group в България.

Инициативата се провежда за 16-та поредна година, като от 2009 г. досега банката, служителите и обществото са подкрепили общо над 320 проекта с близо 4 млн. лв. Дарителската кампания на програмата „Избери, за да помогнеш“ на ОББ се осъществява със съдействието на Argent Group, агенция за цялостни медийни решения, разработка на стратегии, конкурентни анализи, криейтив и дигитална реклама и на рекламна агенция Human България.

