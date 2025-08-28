Рекорден брой проекти в дарителската програма на ОББ „Избери, за да помогнеш“

218 проекта кандидатстват в 16-ото издание на дарителската програма на ОББ „Избери, за да помогнеш“.

Това е рекорден брой проекти спрямо всички предходни издания. Желаещите да получат финансиране от уникалната по своя характер кампания, която съчетава индивидуално, корпоративно и външно дарителство, са представители на неправителствени организации – фондации и сдружения, читалища, общини и кметства, училища, университети и др.

В тазгодишното издание са представени всички региони на страната, малки, средни, големи населени места. По традиция кандидатстващите проекти са разпределени в четири категории – „Здравни проекти“, „Социални проекти“, „Културни и образователни проекти“, „Еко проекти“. Сред кандидатстващите има такива, които традиционно участват със свои каузи и такива, които за първи път кандидатстват със свой проект или идея.

Съгласно регламента на програмата, всички проекти, които отговарят на изискванията на „Избери, за да помогнеш“, са предадени за външна оценка от страна на Българския дарителски форум (БДФ). Критериите, по които от БДФ оценяват проектите, са способност на организацията да реализира проекта; обществена значимост и устойчивост на проекта; съответствие на мащаба на кампанията с търсеното финансиране на проекта; потенциал за реализиране на проекта спрямо търсеното финансиране и измеримост на резултатите. Допълнителен бонус имат проектите, за които е възможно и предлагат участие на доброволци от страна на ОББ при тяхната реализация.

След оценката на БДФ проектите ще преминат и през процедурата за вътрешно класиране и одобрение на ОББ, като в началото на октомври Управителният съвет на банката ще утвърди тези, които ще влязат в същинската дарителска фаза. Предвидено е тя да стартира на 20 октомври за служителите на KBC Group в България и на 01 ноември за външни дарения. Дарителската кампания ще продължи до 31.12.2025 г., като ОББ ще увеличи размера на направените от служителите дарения, като добави още 100 лв. за дарилите 10 лв. и повече по проект; 50 лв. за дарилите от 5 до 9,99 лв. по проект; 20 лв. за дарилите от 1 до 4,99 лв. по проект.

„Избери, за да помогнеш” е дарителска програма на ОББ, която до този момент има 15 издания. В тях са събрани близо 4 млн. лв. и са подкрепени над 320 проекта на 160 различни организации в България. Тя е неизменна част от програмата за корпоративна социална отговорност на банката.

