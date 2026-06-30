Съвместното командване на силите отбеляза своя празник

Съвместното командване на силите (СКС) отбеляза с официално честване професионалния си празник и 22 години от създаването си в Националния военен учебен комплекс „Чаралица“. На събитието присъстваха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-министърът на отбраната Любомир Монов, висши офицери, гости.

„Съвместното командване на силите е гръбнакът на оперативното управление на въоръжените сили. От вашите знания, решения и готовност зависи успешното планиране и провеждане на операциите, изпълнението на националните задачи и достойното участие на България в съюзните мисии и операции“. С тези думи заместник-министърът на отбраната Любомир Монов поздрави военнослужещите и цивилните служители от името на министъра на отбраната. Заместник-министър Монов посочи, че в тяхно лице вижда хора, които умеят да действат уверено, професионално и с ясното съзнание за отговорността, която носят пред държавата и обществото. „Това е високо оценено както у нас, така и от нашите съюзници и партньори в НАТО и Европейския съюз“, допълни още той.

Заместник-министър Монов благодари на командира на СКС генерал-майор Станимир Христов за създаденото и доказано във времето високо ниво на организация при професионалното изпълнение на задачите на целия личен състав.

„Приемете моите поздравления и думи на уважение за вложените отговорност и професионализъм за повишаване на способностите на СКС. Признателен съм за постигнатите резултати при изпълнение на задачите ви и по трите мисии на Въоръжените сили“, приветства началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов личния състав на СКС по повод техния празник. Той подчерта, че военните действия в близки до нас региони и нестабилността в средата на сигурност повишават ролята на Българската армия като фактор, допринасящ за сигурността на източния фланг на НАТО и Европейския съюз, и поставят нови предизвикателства. Адмирал Ефтимов посочи, че в Алианса са започнали процеси, свързани с поемането на по-големи ангажименти от страна на европейските съюзници за отбраната на Европа, с което нарастват изискванията за предоставяне на повече способности от всяка държава членка, включително и от България.

„Разчитам на още по-активните ви усилия по изграждането на съвременна система за командване и управление и предоставянето на опозната картина на обстановката в реално време, която да подпомага вземането на целесъобразни и своевременни решения на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Убеден съм, че фокусът ви ще стои върху повишаването на готовността ни за едновременни действия в различните оперативни домейни и постигането на нужния синергичен ефект. Ще работите за засилване на взаимодействието между националните сили, ангажирани с гарантиране на сигурността при кризи, за ефективната координация между националните и съюзните сили, за повишаване на оперативната ни съвместимост и готовността ни за съвместни действия“, отбеляза адмирал Ефтимов.

Командирът на СКС генерал-майор Станимир Христов пожела на всички, които ежедневно отговарят за изпълнението на задълженията в структурата, здраве, увереност, нови професионални успехи и удовлетворението от постигнатото винаги да съпътства тяхната служба.

За постигнати високи резултати в служебната дейност бяха наградени военнослужещи от състава на СКС със заповеди на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на СКС.

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