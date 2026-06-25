Адмирал Ефтимов посрещна адмирал Джордж Уайкоф

„Влошената среда на сигурност е огромно предизвикателство пред всички страни-членки и партньори на НАТО. То може да бъде преодоляно единствено посредством обединени усилия и координирани действия на Алианса, както и чрез повишаване степента на готовност, нивото на подготовка и оперативна съвместимост на националните и съюзни формирования“. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при срещата си с командира на Съвместното командване на силите на НАТО-Неапол адмирал Джордж Уайкоф, който е на официално посещение в България.

Проведените разговори бяха фокусирани върху сигурността в Черноморския регион, ролята на България като съюзник от Източния фланг на Алианса и стратегическите предизвикателства пред страната ни, участието ни в мисии, операции и учения на НАТО и процесът по модернизация на българските Въоръжени сили.

По време на посещението беше отделено специално внимание на изпълнението на регионалните планове за възпиране и отбрана и ролята на Многонационалната бойна група в тях. Разгледани бяха възможностите за повишаване на способностите по Източния фланг на Алианса и създаването на Щаб на многонационална дивизия на територията на България.

По отношение на поемането на по-големи ангажименти, включително финансови разходи, за отбраната на Европа от европейските съюзници и Канада за сметка на САЩ, адмирал Ефтимов беше категоричен, че в НАТО и ЕС са предприети ключови процеси, които ще окажат своя решителен принос за изпълнението на поставените изисквания. Той подчерта приемането на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 5% от БВП на страната ни до 2035 г., използването на възможностите, които предоставя инструмента на ЕС „Мерки за сигурност в Европа (SAFE)“ и предприетите мерки за стимулиране на европейската отбранителна индустриална база, които ще осигурят придобиването на необходимите отбранителни способности.

Адмирал Ефтимов изрази признателност за последователната работа и взаимодействието на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол с Въоръжените сили на България в процеса на оперативно планиране. Той отбеляза, че това посещение, броени дни преди провеждането на Срещата на върха на Алианса в Анкара, е демонстрация на стратегическата ангажираност на съюза към Черно море и Западните Балкани, както и потвърждение на значимата роля на страната ни за сигурността и стабилността на региона.

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