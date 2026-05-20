Дара отива при Радев. Вицепремиер се заема с Евровизия

Цялата организация по домакинството на България на Евровизия 2027 започва още тази седмица. Това съобщи премиерът Румен Радев, откривайки днешното правителствено заседание.

Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координации по всички въпроси, обясни още Румен Радев, подчертавайки, че цялата седмица преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия.

„Един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас, в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация, е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координации", каза Радев.

Кабинетът създава Междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. В него ще влязат съответните ресорни министерства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com