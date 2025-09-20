Политика

И Станислав Анастасов съсипа президентския Митко с прякора

Пак ти казвам, да предадеш на „сайбията" си Радев... да вземе да излезе от сенките на House of Cash

20 сеп 25 | 16:07
2100
Иван Ангелов

Заместник-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов отправи тежки думи към секретаря на президента по сигурност и отбрана Димитър Стоянов (познат също като Митко СМС-а) да напише нещо по-дълго от един СМС.

Ето какво постна Анастасов в профила си във Фейсбук:

"Митко СМС, не само се познаваме, ами и СМС-и ми писа. Забрави ли? Върни малко лентата назад и бъди поне малко честен. Знам, че начело с Радев много се лъже, ама все пак следи остават.

Пак ти казвам, да предадеш на „сайбията" си Радев, вместо да броди с 4ма охранители от НСО и 2ма полицаи за 50 метра в центъра, да вземе да излезе от сенките на House of Cash и да си говори сам, стига да не е скован от страх.

Гризачите не стават за говорители, послушай ме!"

 

Калин Стоянов към Митко „СМС"-а : Спокойно, свиква се!
20 септември | 15:22
1690

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема ДПС
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Навални БГ
преди 24 минути

Кой пък се интересува от мнението на този смешен имитатор, дори на походката и наклона на главата си, на своя патрон , който пък иска да е министър председател, на европейска страна, без да има право да припарва до САЩ, Великобритания и Турция?

Откажи