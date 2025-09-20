И Станислав Анастасов съсипа президентския Митко с прякора

Заместник-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов отправи тежки думи към секретаря на президента по сигурност и отбрана Димитър Стоянов (познат също като Митко СМС-а) да напише нещо по-дълго от един СМС.

Ето какво постна Анастасов в профила си във Фейсбук:

"Митко СМС, не само се познаваме, ами и СМС-и ми писа. Забрави ли? Върни малко лентата назад и бъди поне малко честен. Знам, че начело с Радев много се лъже, ама все пак следи остават.

Пак ти казвам, да предадеш на „сайбията" си Радев, вместо да броди с 4ма охранители от НСО и 2ма полицаи за 50 метра в центъра, да вземе да излезе от сенките на House of Cash и да си говори сам, стига да не е скован от страх.

Гризачите не стават за говорители, послушай ме!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com