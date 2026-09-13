Таен тефтер на Ванга побърка народа
Набира популярност и предизвиква реакции
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Набира популярност и предизвиква реакции
Тефтерът на Панайот Хитов със записки от участието му в Съединението ще бъде показан в Пловдив на 6 септември. Русенският исторически музей предоставя...
"Не съм извършил престъплението, за което съм обвинен", заяви бившият председател на комисията за предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златан...
Той идвал от настоящи и бивши управляващи "Има политически натиск върху прокуратурата. Но главният прокурор няма да каже, че ще изпадне в безсилие пр...
София. Тефтерът на бившия шеф на Комисията да предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Филип Златанов не е основно доказателство по дело...
Павлинка записвала имената на клиенти за садо-мазо, сред които бизнесмени и адвокати Страх обзе хората от шоубизнеса и висшето общество в Северна Гър...
Пловдив. При извършената експертиза на почерка в разпространения преди няколко месеца бележник на Цар Киро не е установено той да е бил съставен от Ки...
Париж. Меценат обогати колекцията на Френската национална библиотека с неизвестен досега тефтер на Марсел Пруст , предаде АФП. „Засега не е известно...
В тефтера имало драсканици, "удрям" и "оправям" били съкращения
Тефтерът му бил "драсканици, хрумки и записки"
И Плевнелиев в бележника, разпитват забърканите в скандала
София. "В конкретния случай прокуратурата си върши работата и това е начинът да се възстанови доверието в институциите." Това каза Трайчо Трайков по п...
София. "Прочетох в медиите за обвинението към председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Прочетох и за инфор...
София. Прессекретариатът на президента Росен Плевнелиев публикува съобщение във връзка с данните, изнесени на пресконференцията на прокуратурата за сп...