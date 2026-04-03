Таен тефтер на Ванга побърка народа

Нова мистериозна история, свързана с името на пророчицата Ванга, набира популярност в интернет и предизвиква бурни реакции и спекулации.

В основата ѝ стои твърдение за неизвестен „таен тефтер“, който ясновидката уж е продиктувала на своя племенница през 1993 г., малко преди смъртта си. Според разпространяваните версии, записите е трябвало да останат скрити повече от три десетилетия и да бъдат разкрити едва през 2026 г.

Особено внимание в тези разкази се обръща на Страстната седмица, която тази година завършва на 12 април – дата, посочвана като ключова в предполагаемото предсказание.

Конспиративни теории твърдят, че в записките се описва нарастваща вълна от тревожни събития, която ще бъде последвана от необичайно затишие. В някои публикации дори се говори за момент, в който „дори птиците ще замлъкнат“.

Според интерпретациите на привържениците на теорията, 12 април не бележи буквален край на света, а по-скоро символичен преход – граница между стария и новия начин на живот. В този сценарий хората ще бъдат разделени на такива, които ще успеят да се адаптират към промените, и други, които няма да могат да ги приемат.

Съвпадението на датата с православния Великден допълнително засилва интереса и придава по-дълбок символичен заряд на историята.

В същото време учени и изследователи остават категорично скептични към подобни твърдения. Те подчертават липсата на надеждни източници и отбелязват, че много от т.нар. „точни предсказания“ на Ванга започват да се появяват едва след нейната смърт.

До момента няма публикувани доказателства за съществуването на въпросния тефтер, което поставя под сериозно съмнение достоверността на разпространяваните версии.

