Всичко за Ку-Ку Бенд

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Слави: Благодаря ви

Слави: Благодаря ви

"Уважаеми зрители, бих искал да благодаря на всички, които бяха на националния стадион в петък. Благодаря ви, за мен беше чест". Така започна своето п...

29 септември | 10:45
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