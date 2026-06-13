БАБХ затвори кланица в Джебел
Дейността е спряна до отстраняване на несъответствията
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Дейността е спряна до отстраняване на несъответствията
На фирмата ще бъдат връчени предписание и актове за нарушенията
Близо 35 тона храна отиват за унищожаване след тежки нарушения и риск за здравето
От тръба, излизаща от оградата на кланица, изтича течност с червеникав цвят, която достига до реката
Животните вече са отведени на безопасно място в резерват