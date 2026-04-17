БАБХ затвори кланица край Пловдив. Тонове месо без документи

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря дейността на месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново след проверка, установила сериозни нарушения на хигиенните изисквания и съхранение на месо без документи.

В три хладилни камери са открити почти 36 тона месо без проследимост или с изтекъл срок на годност. Близо 35 тона от него са насочени за унищожаване, а около 1 тон е възбранен до представяне на допълнителни документи.

Случаят повдига сериозни въпроси за контрола върху храните и безопасността на потребителите.

Инспекторите от Централното управление на БАБХ и областните дирекции в София-град и Пловдив са установили изключително лошо санитарно-хигиенно и технологично състояние на сградния фонд, оборудването и прилежащите площи. По целия производствен процес са открити неработещи мивки и стерилизатори, а част от хладилните камери не се използват по предназначение.

В други помещения са съхранявани заедно годни и негодни храни, което създава риск за здравето. Подът, стените и таваните са силно замърсени, а металните повърхности са корозирали. Установени са и разкъсани уплътнения на вратите на хладилните камери, което допълнително влошава условията за съхранение.

Филтърът за преминаване на персонала не функционира, което означава, че на практика не се извършва дезинфекция. Помещението за транжиране също е в лошо състояние - мивките и стерилизаторите не работят, а изискваната температура не се поддържа.

Инспекторите са установили и риск от вторично замърсяване при преместването на сурово-сушени продукти между различни камери. Това допълнително увеличава опасността от разпространение на замърсяване в целия производствен процес.

Дейността на предприятието ще може да бъде възобновена едва след пълното отстраняване на всички установени нарушения и привеждане на условията в съответствие с изискванията.

