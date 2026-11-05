Сметната палата въвежда разработен от INSAIT изкуствен интелект при одитите на обществени поръчки

Сметната палата започва да прилага изкуствен интелект (AI) при проверка на обществени поръчки в одитите от Годишна одитна програма за 2027 г.

Проектът ОДИС за интеграция на изкуствен интелект в одитния процес е съвместна инициатива между Сметната палата и Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIТ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първият модул от него - ОДИС ЗОП, е свързан с проверката за законосъобразност на обществени поръчки.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на INSAIТ Борислав Петров подписаха днес Споразумение за сътрудничество между одитната институция и INSAIT в областта на изкуствения интелект.

„Сметната палата прави важна стъпка към модернизацията на одитния процес. Времето за проверка на всяка обществена поръчка, което обикновено е от два дни до над една седмица в зависимост от обхвата и сложността й, ще се намали наполовина с използването на системата с изкуствен интелект. Спестяването на време от рутинни задачи ще даде възможност на одиторите да се съсредоточат върху по-сложни казуси и да обработват по-голям брой одити“, заяви по време на срещата Димитър Главчев.

Председателят на Сметната палата подчерта още, че проектът ОДИС ще подпомага одитната дейност само чрез предложения и автоматизации, но анализите, изводите и заключенията ще бъдат изцяло и единствено само на одиторите.

„Искаме да развием технология, която помага не само на одиторите в Сметната палата, но и да е модел за държавната администрация. Много институции искат да им разработим AI продукти, които да им помагат в тяхната дейност. Българската Сметна палата и ИНСАЙТ даваме пример, дори и на Европа, как се развива такъв такъв модел“, каза изпълнителният директор на INSAIТ Борислав Петров.

Споразумението има за цел проучване на възможности за иновации и приложни разработки на базата на AI, които могат да подпомогнат дейността на Сметната палата във всички аспекти на одитния процес. Сътрудничеството ще включва консултации за проучване на проекти и технически решения, разработване на експериментални софтуерни системи, създаване или адаптиране на модели на изкуствен интелект за нуждите на Сметната палата, както и обучения за използване на пилотни решения.

Модулът ОДИС ЗОП, който предстои да се прилага активно от 2027 г., е тестван успешно в реална среда. Решението е проектирано като специализиран, професионален AI асистент за одитори, базиран на българския модел BgGPT. Асистентът самостоятелно извлича информация за процедурите от Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която обхваща основни параметри, изисквания и образци, договори, данни за участниците и всякаква друга публична информация. В системата е интегрирана всяка нова промяна в Закона за обществени поръчки и правилника към него.

AI асистентът подпомага на одитора с автоматизирано обработване на голямото количество първоначални данни за всяка поръчка за нуждите на одита, като генерира предложения по одитни въпроси, придружени с обосновка и препратка към верификация. Одиторът извършва проверка на предоставената информация и при необходимост включва допълнителни одитни доказателства под формата на документи, като запазва пълен контрол над процеса.

Системата търси също така евентуални несъответствия и отклонения от правната рамка. Единствено обаче одиторската преценка и анализи определят дали откритите несъответствия действително са нарушения.

Осигурена е и пълна защита на информацията и целия процес на работа, като в изолирана от външен достъп среда (интернет) се съхраняват одиторските документи, контролни листове и справки, както и констатации, изводи и заключения по време на одита.

ОДИС предоставя и допълнителни улеснения на одиторите, например търсене на специфична информация, сравняване на различни версии на документи, превръщане на сканирани документи в подходящи за обработване и анализ данни и други.

През последната година ОДИС се развива от пилотен проект до система, носеща реална полза за институцията. Предстои да бъде извършено поетапно обучение на всички одитори в Сметната палата, които контролират законосъобразността на възлагането на обществените поръчки. Обучението на одиторите започва още от следващата седмица.

Като следващ етап проектът ще бъде надграден с още функционалности за подпомагане на работата на Сметната палата - обработка на големи масиви от данни и документи, финансови одити, подпомагане на стратегическото и годишно планиране и др.