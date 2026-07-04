Поморие почерня от полиция. Туристите ошашавени

Мащабна полицейска операция се провежда в следобедните часове днес на входа на Поморие, пише "Флагман".

Събитията се развиват в един от най-оживените участъци на Поморие, пред очите на десетки преминаващи туристи и плажуващи.

Екипи на полицията и жандармерията са ограничили движението и извършват масови проверки, като вече има задържани лица.

Действията на органите на реда са концентрирани в района около хотел "Феста Поморие". На място присъстват множество патрулни автомобили, които на практика блокират достъпа до населеното място.

"Акцията е много зрелищна и се провежда в едно от най-оживените места на морския град пред очите на десетки туристи, които отиваха или се връщаха от плажа. Полицаите изкараха поне двама мъже от една кола и им сложиха белезниците", разказа очевидец пред бургаската агенция.

Обект на специализираната проверка е лек автомобил със софийски регистрационни номера. От превозното средство са изведени няколко мъже, като част от тях са арестувани от органите на реда.

Към момента няма официална информация за конкретните причини за операцията. Очаква се изявление от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com