Демерджиев шокира ефира. Неонацисти са оставени да безчинстват във Варна с години

Вътрешният министър Иван Демерджиев взриви ефира на bTV с разкритието, че още през 2023 г. е подал официален сигнал за зараждаща се неонацистка структура във Варна. Вместо да бъде неутрализирана навреме, организацията е била оставена безпрепятствено да разширява своята дейност и влияние през последните три години.

Демерджиев подчерта, че настоящото ръководство на МВР най-накрая е предприело активни действия срещу радикалната група. В момента службите за сигурност работят мащабно по идентифицирането и на други подобни опасни формирования в страната, за да предотвратят последваща ескалация на радикален екстремизъм. Демерджиев заяви още, че сега МВР предприема активни действия и работи по идентифицирането и на други подобни формирования.