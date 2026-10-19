Взето е последно решение за дербито ЦСКА - Лудогорец

Няма да отлага срещата си с Лудогорец от 12-ия кръг на efbet Лига, научи Sportal.bg. Това стана ясно след разговори между Маркус Гиздол и Валентин Илиев, които са преценили, че няма причина двубоят да не бъде игран по програма.

Той е предвиден за 26 октомври (понеделник) от 19:30 часа на националния стадион “Васил Левски”. Четири дни по-рано “червените” гостуват на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лига на конференциите.

Кръг по-късно пък се очаква "червените" да приключат с шампионатните си домакинства на Националния стадион и да се завърнат в своя дом - "Българска армия". Първият двубой на него ще е мач със Славия.