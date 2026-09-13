Голям срам! Националният стадион в черна класация
Испанско издание "AS" ни сложи сред страните с най-ужасни спортни съоръжения
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Испанско издание "AS" ни сложи сред страните с най-ужасни спортни съоръжения
Продължават безредиците край Националния стадион
Делегатът на УЕФА доволен от условията
"Армията" може да се увеличи двойно, заяви Красен Кралев
„Смърфовете“ надделяха с 1:0 над Ботев във финала
Резултатът на националния стадион е 1:0 за "смърфовете"
Мачът ще се играе на ст. "Васил Левски", заради ремонт на Герена
"Белите" отново ще домакинстват на ст. "Васил Левски"
Поклонението бе на националния стадион
Феновете на "Славия" ще разполагат с паркинга на националния стадион "Васил Левски" откъм сектор "Г". Това ще стане днес преди и по време на столичнот...
Изключително популярна верига от състезания в цяла България "Мтел атлетика за младежи" ще направи големия си финал на 3 октомври на ст. "Васил Левски"...
"Уважаеми зрители, бих искал да благодаря на всички, които бяха на националния стадион в петък. Благодаря ви, за мен беше чест". Така започна своето п...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще представи пред медиите реновирания Национален стадион „Васил Левски". Събитието ще се проведе в 14 ч...
Въвежда се организация на движението във връзка с провеждането на футболна среща между отборите на България и Норвегия на 3 септември на Национален ст...
"Левски" ще приеме "Юргорден" в мач, с който ще бъде отчетен дебюта на тима в Европа през 50 години, на националния стадион "Васил Левски". Парите, ко...
Държавата няма да инвестира в строителството на националния стадион "Васил Левски". Това заяви пред БНТ спортният министър Красен Кралев по повод ремо...
София. "Левски" и ЦСКА едва ли ще се играе пред закрити врати, научи "Стандарт". Казусът с инцидентите в Дупница е доста сложен. По наредба мачовете о...
Варна. Министерство на младежта и спорта води преговори и с други инвеститори и търси модерни форми на публично-частно партньорство за изграждане на н...
София. Новият национален стадион ще започне да се строи в началото на следващата година, съобщи президентът на ПФК Славия Венци Стефанов. По негови д...
София. Българският химн не е толкова лесен за пеене, колкото изглежда отстрани. Това каза в сутрешния блок на бТВ Крисия Тодорова, която довечера ще п...