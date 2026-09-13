Всичко за Национален Стадион

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"Славия" си взе паркинг

"Славия" си взе паркинг

Феновете на "Славия" ще разполагат с паркинга на националния стадион "Васил Левски" откъм сектор "Г". Това ще стане днес преди и по време на столичнот...

21 август | 6:00
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Слави: Благодаря ви

Слави: Благодаря ви

"Уважаеми зрители, бих искал да благодаря на всички, които бяха на националния стадион в петък. Благодаря ви, за мен беше чест". Така започна своето п...

29 септември | 10:45
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