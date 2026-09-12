Рали „България” в памет на Георги Янакиев
46-ото издание на рали „България" ще се проведе на датите, на които състезанието е заявено във ФИА и БФАС, заяви председателят на клуба, организиращ с...
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46-ото издание на рали „България" ще се проведе на датите, на които състезанието е заявено във ФИА и БФАС, заяви председателят на клуба, организиращ с...
Тази сутрин на 73-годишна възраст почина председателят на Съюза на българските автомобилисти (СБА) Георги Янакиев. Тъжната новина съобщи председателят...
Георги Янакиев, председател на СБА