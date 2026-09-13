Венци и цветя в памет на Македончето
Благоевград. С ритуал по полагане на венци и цветя благоевградската общественост ще отбележи 138 години от смъртта на Георги Измирлиев - Македончето....
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Благоевград. С ритуал по полагане на венци и цветя благоевградската общественост ще отбележи 138 години от смъртта на Георги Измирлиев - Македончето....
Кърджали. Ученици от Езиковата гимназия в Кърджали и граждани поднесоха венец и цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев в двора на училището и поч...
Волгоград. Полицаят, който се осмели да се изпречи срещу терориста камикадзе на гарата във Волгоград и с цената на живота си намали броя на жертвите,...
Москва. Прочутият "баща на автомата" Михаил Калашников беше погребан във Федералния военно-мемориален комплекс край Москва, съобщи ИТАР-ТАСС. За посл...
Варна. Варненският и Великопреславски митрополит Кирил ще бъде погребан днес с почести, подобаващи на архиерей на Българската православна църква и най...