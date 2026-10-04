Свят

Нова версия за смъртта на Кашпировски. Роднина разкри истината

Проговори племенникът Юрий Мамаев

Нова версия за смъртта на Кашпировски. Роднина разкри истината
04 окт 26 | 18:18
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Мира Иванова

Нова версия за смъртта на руския шаман Анатолий Кашпировски, който миналия век манипулираше милиони пред телевизионните екрани, твърдейки че ги лекува, извади негов роднина. Причината за смъртта на Кашпировски е рак на стомаха в четвърти стадий с метастази във вътрешни органи, заяви племенникът му Юрий Мамаев. Първата версия за смъртта на Кашпировски бе сърдечен удар.

„Той имаше рак в четвърти стадий, рак на стомаха с метастази във всички органи, включително белите дробове и мозъка“, каза Мамаев, съобщават руски медии.

Кашпировски

Той отбеляза, че диагнозата рак е поставена преди година и половина. Психотерапевтът, както го определя роднината, е получил полиорганна недостатъчност, причинена от метастази, въпреки че не е страдал от остра сърдечна недостатъчност.

Обкръжението на Кашпировски обяви датата на сбогуването в събота.

Малко преди смъртта си Кашпировски е претърпял спешна операция.

Преди смъртта си Кашпировски заяви, че съжалява , че се е преместил в Съединените щати.

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Автор Мира Иванова

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