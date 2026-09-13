Голяма верига го закъса. Разпродава бизнеса си в Китай
Това е сред най-големите продажби на китайски актив от страна на международна потребителска марка
Следете всички новини, анализи и коментари за Starbucks. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е сред най-големите продажби на китайски актив от страна на международна потребителска марка
Съкращават близо 1000 служители
Сюзън Фалатко - временно управляващ Посолството на САЩ в България, участва в церемонията
ЕКСПЕРТИТЕ СЪВЕТВАТ КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ЗА НАШИЯ ВКУС КАФЕ
US верига се готви да открие първото си заведение в Милано Starbucks планира да конкурира малките масички с просторни помещения Американската кафе в...
Eврокомисията обяви, че започва разследване срещу американските компании "Старбъкс" и "Епъл", както и срещу дъщерна фирма на "Фиат" за укриване на дан...
Сиатъл. Starbucks планира да превърне част от кафетата си в място, където човек може да пие вечер също бира и вино. До края на годината това ще се слу...
София. Първото заведение от американската верига Starbucks у нас, намиращо се на възловото кръстовище на ул. „Гурко" и бул. „Васил Левски" в столицата...