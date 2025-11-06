Голяма верига го закъса. Разпродава бизнеса си в Китай

Една от най-обичаните вериги Starbucks обяви тази седмица, че ще продаде контролните права над бизнеса си в Китай на инвестиционната компания Boyu Capital.

Сделката е оценена на около 4 млрд. долара и е сред най-големите продажби на китайски актив от страна на международна потребителска марка през последните години, съобщава CNN Business.

Съгласно споразумението, двете компании ще създадат съвместно дружество, в което Boyu Capital ще държи до 60% от акциите в китайската търговска мрежа на Starbucks.

Американската компания ще запази 40% дял и ще продължи да притежава и лицензира марковите и интелектуалните си права към новото предприятие, уточняват двете страни.

Starbucks оценява, че стойността на китайския ѝ бизнес надхвърля 13 млрд. долара – включително приходите от продажбата на контролния пакет и стойността на дела, който компанията запазва.

Решението идва на фона на рязък спад в пазарния дял на Starbucks в Китай заради силната конкуренция от местни вериги, които предлагат по-достъпни цени на фона на икономическото забавяне и промяната в потребителските навици.

По данни на Euromonitor International, пазарният дял на Starbucks в Китай – където се намират над 20% от всички ѝ обекти по света – е спаднал от 34% през 2019 г. до едва 14% през 2024 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com