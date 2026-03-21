Колко собствени пари трябва да имаш, за да купуваш жилище

Пазарът на имоти в България в момента е в положение на "леко плато". Това заяви пред БНТ брокерът на имоти и консултант Димитър Калайджиев. Той допълни, че сега жилища купуват и богатият, и бедният българин.

"За съжаление и двата типа купуват. Поне до миналата година беше така. Силно се надявам от тази година бедният да се откаже вече. Цените наистина в доста точки на София и не само в София, станаха леко немислими и недостижими за бедния човек", коментира той и добави, че за инвестиция в имот е нужно човек да разполата с повече от 10 000 евро. "Вдигни си дохода, изчакай! Направи ги поне 30 000 евро това самоучастие, за да може 10 да си останат буфер, пък 20 да ги вкарваш в имот. Спрете да с тази народна психология задължително да се купи имот", допълни Калайджиев.

Експертът прогнозира, че се задава много тежка макроикономическа криза, която задължително ще се отрази и на имотния пазар.

Търсенето на имоти намалява, но пък все още няма достатъчно предлагане.

"В леко плато сме. Чакаме да се появи повече предлагане, за да може да се покаже тотално слабостта на пазара. В момента все още няма достатъчно предлагане и по-малкото търсене все още не си личи. В такъв пазар, особено през миналата година, когато няма готови жилища, дори малка панелка по 5000 евро на квадрат има купувач, защото просто няма нито едно готово жилище", обрисува картината Калайджиев, съобщава "Флагман".





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com