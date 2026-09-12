Краят на една ера: Меси каза тежки думи за Аржентина
Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями
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Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями
Идеята е вдъхновена от дъщеря му Харпър
Партията спечели кметски пост
Преди малко стартира срещата за евентуалното създаване на Висша лига! Събитието се провежда в хотел "Маринела" в София. На сбирката присъстват хора о...
Вашпина страдал от тежка болест Легендарният треньор по футбол Васил Желев-Вашпина е удавникът, който сложи край на живота си в неделя. Той се самоуб...
Нападението е платена поръчка, смята Иван Петров