Макрон нагостил Тръмп с вечеря за половин милион. Какво похапнаха
В менюто имало месо от черно прасе, пилешко и аспержи от долината на Лоара
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В менюто имало месо от черно прасе, пилешко и аспержи от долината на Лоара
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Франция обяви най-висока степен на терористична заплаха
Страната обяви най-висока степен на терористична заплаха
Тридневното посещение на крал Чарлз и кралица Камила в Париж и Бордо започва в сряда
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