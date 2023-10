Паниката във Версай расте. Туристи бягат във всички посоки (ВИДЕО)

Паниката извади Париж от равновесие, след като сигнал за бомба опразни двореца Версай. В социалните мрежи се появиха видеа как туристи ужасени бягат във всички посоки.

Now the Palace of Versailles is being evacuated due to a bomb threat. pic.twitter.com/43HuSAWtDn https://t.co/xVdc4oDCqd