Важно за шофьорите! Голям проблем на родните бензиностанции

Забавени доставки и недостиг на бензин в страната.

За това сигнализират част от бензиностанциите у нас.

По данни на Асоциацията на българските търговци на горива проблемът е от две седмици. А причината - липсваща биодобавка, без която продажбата на бензин е забранен.

Допълват и че очакват тя да бъде доставена в България до края на седмицата. Ако това се случи - няма риск продажбата на бензин да спре.

„Дължи се на новия биокомпонент, който трябва да се добавя в биоетанола - 10% от преработени продукти, което е влязло в сила от 1 юни. Този продукт го няма наличен в цяла Европа, не само в България. В момента пътува влак към България от Унгария. Трябваше миналия понеделник да дойде, но се забави по технически причини, пристига днес или утре и от понеделник навсякъде ще има достатъчно количество бензин“, увери пред bTV Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

