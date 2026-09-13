Теодора Духовникова: За смисъла, сцената и каузите без компормиси
Актрисата е категорична, че ще продължи да участва в инициативи като „Без компромиси“
Следете всички новини, анализи и коментари за Теодора Духовникова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Актрисата е категорична, че ще продължи да участва в инициативи като „Без компромиси“
Тя е гласът на „Вегетарианката“ от Хан Канг
Ще участва ли актрисата във фила за примата на родната естрада
Сред кандидатите за топ ролята е и щерката на президента
Любопитното е, че автор на провокативната снимка е Марта Вачкова
Покаа кадър от снимачната площадка
Какво сполетя актрисата
По роман на Рене Карабаш
Ето го и него
Актрисата опроверга твърденията, че се е подлагала на разкрасяващи процедури
Тя е хубава, талантлива и има характера да бъде звезда, заяви актрисата
Бях почти дете, когато се влюбих в мъжа ми, споделя звездата от Народния театър
Теди Духовникова, Драго Симеонов и още хора от шоуто подкрепят младата актриса
Нова поредица ще покаже на зрителите какво се случва преди началото на спектакъл
В кариерата ми е имало и много рев, казва звездата от Народния
Сърцето е като писта за самолети. Ако на пистата непрекъснато има турболенции, няма как нещо добро да кацне на нея
Актрисата се възмути от отзвука на мача Пулев - Джошуа
Прекаралите Ковид 19 вече ти се струват като някакви полу-богове, за които деветте кръга на Ада не важат
Теодора Духовникова е фатална жена в „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“
Продуцентът заснел промо с Карамазов и Духовникова, без да им обещава роли