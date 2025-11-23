Еспресо или... Кой вид кафе е най-полезен за здравето?

Черното кафе и еспресото са две популярни напитки, но всяка от тях съдържа различни количества кофеин и антиоксиданти.
При сравняване на порции с еднакъв размер еспресото съдържа повече кофеин и антиоксиданти като цяло. Отбелязва се, че еспресото може да има по-голяма антиоксидантна активност на порция. Проучване установи, че еспресото съдържа два пъти повече полифеноли от другите видове кафе.
Еспресото има по-висока антиоксидантна активност. Антиоксидантите в еспресото може да имат по-силни свойства за неутрализиране на свободните радикали.
Рядко обаче някой пие само 30 мл черно кафе. Еспресото обикновено се сервира в чашки до 30 мл.
Следователно по-високото съдържание на кофеин и антиоксиданти, както и тяхната активност, може да е свързано с по-малкия обем еспресо, отколкото със самата напитка.
Когато сравнявате чаша черно кафе от 240 мл с чаша еспресо от 30 мл, черното кафе има по-високо съдържание на кофеин и антиоксиданти.
Какво е черно кафе?
Черното кафе се приготвя чрез накисване на смлени кафени зърна в гореща вода. Тази напитка се характеризира с тъмен цвят, леко горчив вкус и отличителен кафеен аромат.
Какво е еспресо?
Еспресото е кафеена напитка, приготвена чрез пропускане на гореща вода под високо налягане през фино смлени печени кафеени зърна. Този метод на приготвяне произвежда малка, концентрирана порция кафе, характеризираща се с интензивен вкус, богат аромат и пяна.
За разлика от другите методи за приготвяне на кафе, еспресото има висока концентрация на разтворими твърди вещества от кафе, която се влияе от температурата на водата, налягането, размера на смилането и съотношението на запарване .
Черно кафе срещу еспресо
Чаша черно кафе съдържа 96 милиграма кофеин, което е повече от 63 мг в една доза еспресо.
Хранителни вещества в 30 грама черно кафе и еспресо:
Черно кафе / еспресо
Калории: по-малко от 1/2,5
Кофеин: 12 мг на 30 грама / 63 мг на 30 грама
Полифеноли: 20–40 мг / 60–90 мг
Повечето възрастни могат безопасно да консумират 400 мг кофеин на ден, което е приблизително еквивалентно на две до три чаши кафе от 350 мл.
По време на бременност е най-добре да се пие не повече от 200 мг кофеин на ден.
Тялото бързо абсорбира кофеина в кръвния поток, като по-голямата част от това се случва в стомашно-чревния тракт, включително устата и стомаха. За разлика от други храни черният дроб не допринася значително за метаболизма на кофеина.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com