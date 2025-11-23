Еспресо или... Кой вид кафе е най-полезен за здравето?

Черното кафе и еспресото са две популярни напитки, но всяка от тях съдържа различни количества кофеин и антиоксиданти.

При сравняване на порции с еднакъв размер еспресото съдържа повече кофеин и антиоксиданти като цяло. Отбелязва се, че еспресото може да има по-голяма антиоксидантна активност на порция. Проучване установи, че еспресото съдържа два пъти повече полифеноли от другите видове кафе.

Еспресото има по-висока антиоксидантна активност. Антиоксидантите в еспресото може да имат по-силни свойства за неутрализиране на свободните радикали.

Рядко обаче някой пие само 30 мл черно кафе. Еспресото обикновено се сервира в чашки до 30 мл.

Следователно по-високото съдържание на кофеин и антиоксиданти, както и тяхната активност, може да е свързано с по-малкия обем еспресо, отколкото със самата напитка.

Когато сравнявате чаша черно кафе от 240 мл с чаша еспресо от 30 мл, черното кафе има по-високо съдържание на кофеин и антиоксиданти.

Какво е черно кафе?

Черното кафе се приготвя чрез накисване на смлени кафени зърна в гореща вода. Тази напитка се характеризира с тъмен цвят, леко горчив вкус и отличителен кафеен аромат.

Какво е еспресо?

Еспресото е кафеена напитка, приготвена чрез пропускане на гореща вода под високо налягане през фино смлени печени кафеени зърна. Този метод на приготвяне произвежда малка, концентрирана порция кафе, характеризираща се с интензивен вкус, богат аромат и пяна.

За разлика от другите методи за приготвяне на кафе, еспресото има висока концентрация на разтворими твърди вещества от кафе, която се влияе от температурата на водата, налягането, размера на смилането и съотношението на запарване .

Черно кафе срещу еспресо

Чаша черно кафе съдържа 96 милиграма кофеин, което е повече от 63 мг в една доза еспресо.

Хранителни вещества в 30 грама черно кафе и еспресо:

Черно кафе / еспресо

Калории: по-малко от 1/2,5

Кофеин: 12 мг на 30 грама / 63 мг на 30 грама

Полифеноли: 20–40 мг / 60–90 мг

Повечето възрастни могат безопасно да консумират 400 мг кофеин на ден, което е приблизително еквивалентно на две до три чаши кафе от 350 мл.

По време на бременност е най-добре да се пие не повече от 200 мг кофеин на ден.

Тялото бързо абсорбира кофеина в кръвния поток, като по-голямата част от това се случва в стомашно-чревния тракт, включително устата и стомаха. За разлика от други храни черният дроб не допринася значително за метаболизма на кофеина.

