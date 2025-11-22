Комбинация от три храни забавя стареенето на мозъка

Учените са открили, че консумацията на неочаквано трио от храни - зелен чай, орехи и водно растение, наречено манкай - може да помогне за поддържането на мозъка млад.

Манкай е най-малкият листен зеленчук в света (с размер около 0,5 мм), без корени или стъбла, който расте на повърхността на водни басейни.

Според Фокс нюз в 18-месечно рандомизирано проучване, включващо близо 300 възрастни, учени от Харвардския университет, университета Бен-Гурион в Израел и университета в Лайпциг, Германия са изследвали кръвните протеини и са ги сравнявали с данни от ядрено-магнитен резонанс, които са оценили „възрастта на мозъка“ на участниците. Резултатите са публикувани в списание Clinical Nutrition.

Първата група следвала зелена средиземноморска диета, богата на растения и бедна на червено и преработено месо. Втората група следвала традиционна средиземноморска диета, богата на зеленчуци, замествайки червеното месо с птиче месо и риба, докато третата група следвала стандартните препоръки за здравословно хранене.

В резултат на това участниците, които са следвали зелената средиземноморска диета, са имали най-голямо намаление на нивата на галектин-9, протеин, свързан с по-бързото стареене на мозъка, а ЯМР сканиранията са показали „по-млади“ мозъци в сравнение с действителната им възраст.

„Намаляването на нивата на галектин-9 може да означава потискане на възпалителните процеси, които допринасят за когнитивен спад, загуба на паметта и невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер“, каза старшият автор на изследването Ирис Шай.

Шай каза, че антиоксидантните съединения в зеления чай, заедно със здравословните мазнини и полифенолите в орехите, вероятно са допринесли за тези промени, докато водната леща манкай поддържа чревно-мозъчните и метаболитните пътища.

Манкай е привлякъл вниманието на изследователите поради изключително богатия си хранителен профил. Той е с пълноценен растителен протеин, съдържащ лесно смилаем витамин B12 и желязо.

Предишни проучвания от същата група са свързвали манкай с подобрен контрол на кръвната захар, подобрен метаболизъм и здраве на червата, както и намалено възпаление - фактори, които могат да повлияят на мозъка и когнитивната функция.

В същото време зеленият чай и самите орехи вече са демонстрирали огромен положителен ефект, дори без добавянето на водна леща, която е доста трудна за намиране.

