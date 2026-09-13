Обрат в земеделието. Един плод носи луди пари, но има уловка
Той вече се превръща в стратегическа суровина
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Той вече се превръща в стратегическа суровина
Медицината казва какво дават безценните ядки на тялото
Те намаляват нивата в кръвта на протеин, свързан с маркери за ускорено стареене
Учени и диетолози напът да променаат здравословното хранене
Невиждано - дърветата вързаха плод за втори път
Ето как да си я приготвите у дома
Празници на орехите се състоят вече на много места в България
Съдържа много полезни вещества
Диетолог разкрива защо не трябва да прекаляваме с тях
За една седмица малката палавница успяла да направи голяма беля
Орехите са източник на омега-3 мастни киселини, алфа-линоленова киселина и антиоксиданти
Богати на витамини от B групата тези ядки са и изключително вкусни
Нервната система може да се поддържа „в изправност”
Редовната употреба на този продукт предпазва от сърдечно-съдови заболявания
Помага при възпаление, диабет и високо кръвно
На този ден в православните храмове се раздават осветени листа от орех
Заменете кафето с чаша вода и плод Първата ни мисъл, когато се почувстваме уморени и отпаднали, е да изпием едно кафе. Умората обаче може да е резулт...
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