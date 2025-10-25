Изнендващо откритие! Не сьомгата, а тези храни са най-богати на безценните Омега-3 киселини

Омега-3 мастните киселини са вид полиненаситени мастни киселини (PUFA). Те са известни още като „добри мазнини“. Те могат да поддържат много аспекти на цялостното здраве, включително мозъчната функция, здравето на щитовидната жлеза и черния дроб, настроението, контрола на възпаленията и хормоналния баланс.

Един от най-известните източници на омега-3 е сьомгата. Въпреки това, както съобщава RealSimple, има храни с дори по-високо съдържание на омега-3 от тази риба.

Видове омега-3 мастни киселини

Има три основни вида омега-3: алфа-линоленова киселина (ALA), която се намира в растителни храни като семена от чиа, ленено семе и орехи, и ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA), които се намират в риби като сьомга и скумрия, според регистрирания диетолог Саманта Питърсън.

Храни с по-високо съдържание на омега-3 мастни киселини от сьомгата

Според USDA, порция сьомга от 85 грама съдържа 1,8 грама омега-3 мастни киселини под формата на EPA и DHA.

1. Скумрия

Съдържание на омега-3: 2,6 грама на 100 грама.

Според регистрирания диетолог Мади Паскуариело, скумрията е източник и на протеини, калций и желязо.

2. Семена от чиа

Съдържание на омега-3: 5 грама на 30 грама (според Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ)

„Те са богати и на фибри, калций и антиоксиданти, което ги прави полезни за здравето на червата и баланса на кръвната захар“, добавя Питърсън. Семената от чиа също са източник на растителен протеин, според Паскуариело.

3. Ленени семена

Съдържание на омега-3: 3,6 грама на порция от 30 г

Освен това, те са богати на фибри и протеини, което ги прави хранителна добавка към ястията. Паскуариело препоръчва използването на смлени ленени семена (а не цели) за максимални ползи, тъй като смлените семена са по-лесно усвоими от организма.

4. Конопени семена

Съдържание на омега-3: 2,6 грама на порция от 45 г

Изследванията потвърждават, че те съдържат и важни хранителни вещества като протеини, антиоксиданти и витамини A, D и E.

5. Орехи

Съдържание на омега-3: 2,5 грама на порция от 30 г

Питърсън също така отбелязва, че орехите съдържат магнезий, мелатонин и противовъзпалителни полифеноли.

