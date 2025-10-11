Д-р Лилия Димитрова, МЦ “Афродита”: Да създаваш нов живот е истинско вълшебство

Д-р Лилия Димитрова е сред водещите специалисти по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина в България. Те е с една от най-високите успеваемости, реализирани от инвитро процедури. Д-р Димитрова е топ специалистът по инвитро и репродуктивна медицина на Медицински център “Афродита” – клиниката с най-голяма успеваемост на инвитро процедурите у нас и на Балканите.

Д-р Димитрова бе отличена с наградата „Най-добър инвитро специалист в България” на GRAZIA Mother & Kids Аwards 2025, защото д-р

Димитрова не просто „помага на жени да забременеят” – тя влиза в най-чувствителните зони на човешката мечта и я превръща в реалност, благодарение на наука, съпричастност и непоклатима отдаденост.

Ежедневието є е пропито от емоции – тъга и радост, отчаяние и надежда, но всичко е в името на това ехографският образ да се превърне в нова вселена.

Стотици двойки є се доверяват и я избират за свой инвитро специалист - не само защото е добър лекар, а защото в нейното присъствие страхът отстъпва място на увереността.

Разговаряме с д-р Димитрова за нелесния път не само в професията, но и в житейските моменти на пациентите, на които тя успява да вдъхне вяра и смисъл във всяко усилие. Тя не просто лекува, а чува мечтата на всяка двойка и є говори на езика на възможното.

- Д-р Димитрова, поздравления за наградата от Mother&Kids - Най-добър специалист по репродуктивна медицина и инвитро процедури в България! Какво означава за Вас това признание?

- Първо искам най-искрено да благодаря за тази специална награда. За мен тя е не просто личен успех, а отражение на усилията, отдадеността и емоциите, които влагам всеки ден в работата си. Това е признание и за доверието на пациентите, за сълзите, за прегръдките и всички малки чудеса, на които имам привилегията да бъда свидетел.

Репродуктивната медицина е не само наука - тя е път, изпълнен с надежда, търпение и много човечност. Затова тази награда означава много - не само за мен, но и за екипа, с който работя, и за всяко семейство, което е минало през трудности, но е стигнало до своята най - голяма сбъдната мечта. Това признание ме мотивира още повече да продължавам да работя с отворено сърце и с вяра в живота.

- Вие имате една от най-високите успеваемости при инвитро процедурите в България. Какви са основните фактори, които според Вас определят успеха на лечението?

- За мен високата успеваемост е не просто статистика, тя е а много сбъднати мечти и хиляди усмивки на лицата на пациентите.

Бих искала да подчертая, че успехът от лечението е резултат от няколко фактора - ролята на инвитро специалиста и ембриолозите, високо качество на медицинските услуги и обстановката и комфорта в инвитро центъра.

В Медицински център „Афродита“ предоставяме високо качество на медицинските процедури в областта на асистираната репродукция, предлагайки съвременни изследвания и най- новите технологии и използвайки висок клас модерна апаратура.

В целия процес на лечение водещата е роля на инвитро специалиста. Неговата добра теоретична и практическа подготовка и индивидуалният подход към всяка двойка по отношение на изследвания, диагноза и план за лечение са предпоставка за успех. Високата успеваемост на инвитро процедурите винаги е резултат от колективна отдаденост. Затова несъмнена е и ролята на екипа от ембриолози, които създават магията на живота. Без тяхната експертиза, прецизност и перфектна работа в ин витро лабораторията е невъзможно да има добри резултати.

Обстановката, уюта и комфорта в ин витро центъра са също съществен фактор. В Медицински център „Афродита“ всички ние - екипът от лекари, ембриолози, медицински сестри и администратори, посрещаме нашите пациенти с топлота и мило отношение, предразполагаме ги да се чувстват спокойни и уверени и да споделят проблемите си без страх и притеснение.

- Специализирали сте в Kinderwunschzentrum Goldenes Kreuz във Виена – какъв опит и знания взехте оттам, които прилагате в практиката си днес?

- Специализацията ми в инвитро клиниката във Виена беше изключително ценен етап от професионалната ми развитие. Там не само обогатих медицинските си познания и усъвършенствах уменията си в най- съвременните технологии и протоколи, но и усетих колко важен е индивидуалният подход към всяка двойка.

Австрийският опит, с който се срещнах, ми даде възможност да науча много „тънкости“ в репродуктивната медицина. Знанията и уменията, които придобих там, прилагам ежедневно в моята практика и са предпоставка за високата успеваемост.

- Как се промени репродуктивната медицина през последните 10 години и какви иновации очаквате в близко бъдеще?

- Репродуктивната медицина е област, която се развива с много бързи темпове. През последните 10 години тя претърпя значителни иновации, които подобриха диагнозата и лечението на двойки с безплодие.

От диагностична гледна точка се въведоха нови съвременни тестове и изследвания, които позволяват по-прецизна оценка -например при мъжете- изследване на оксидативен стрес и др.

В инвитро лабораториите е вече стандарт отглеждането на ембрионите до ден 5 (така нар. бластоцист), навлезе използването на ембриоскопа, позволяващ 24 часа наблюдение на развиващите се ембриони, нови техники- ин витро матурация, при която се извличат незрели яйцеклетки и узряването им се осъществява в ин витро лаборатория. На разположение на ембриолозите са техники за по- добра селекция на сперматозоиди при оплождането- PICSI, МАСS, ZyMot. Генетичните тестове ( PGD) позволяват да се оцени генетиката на ембрионите и да се идентифицират аномалии, които биха възпрепятствали една успешна бременност. Плазмотерапията ( богата на тромбоцити плазма) и използването на стволови клетки се предлагат за „подмладяване“ на яйчниците.

- Какво ни очаква в бъдеще?

- Изкуственият интелект(AI ) е много гореща тема в момента. Той би ни помогнал в преценката кой ембрион има имплантационен потенциал и кой е с добро качество, ще спомогне за създаване на персонализирани протоколи за хормонална стимулация, за определяне времето за ембриотрансфер и др. Ще разполагаме с нови диагностични тестове за хромозомния статус на ембрионите, без да се уврежда самият ембрион. Предстои да узнаем много подробности за взаимодействието между ендометриума и ембрионите на молекулярно ниво, за да им помогнем да установят добра връзка помежду си.

- Освен медицинската страна на процедурите, емоционалната подкрепа за пациентите е изключително важна. Как подхождате към този аспект на лечението?

- Моят професионален опит показва, че репродуктивният проблем е много деликатна тема. Безплодието се оказва сериозно емоционално натоварване за голяма част от двойките. Пациентите имат известна доза притеснение, неувереност, трудно споделят проблема и още по-трудно вземат решение за да посетят ин витро клиника. Ето защо емоционалната подкрепа и ролята на инвитро специалиста е много важна. В моята практика първичната консултация е съществен момент и винаги съветвам да присъстват и двамата партньори. На тази първа среща, която продължава около час, проявявам търпение, изслушвам пациентите, след което ясно и точно обяснявам и дискутираме проблема. Старая се да бъда винаги усмихната и позитивна и да предам този позитивизъм и на пациентите. Изграждането на доверие между лекар и пациенти е мостът към успешна бременност.

