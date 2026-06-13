Вили Пеева-Пападопулу: Стволовите клетки лекуват над 85 заболявания
МЦ "Афродита" представлява най-голямата тъканна банка у нас - Future Health, смятана за еквивалент на качество
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МЦ "Афродита" представлява най-голямата тъканна банка у нас - Future Health, смятана за еквивалент на качество
Приложението на стволовите клетки се увеличава всеки изминал ден, давайки едновременно огромни надежди за лечение на все повече болести една от тях се...
Има съмнения за заблуда на пациенти от срана на Селена Целс
В бъдеще стволовите клетки могат да бъдат средство за подновяване на стареещите тъкани на тялото
Подвеждането на родители за тъканната банка идва от Cells4Life при съхранение на стволови клетки